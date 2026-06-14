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14 июня, 11:35

Бой Чимаева и Дэниса под массовую драку на RAF 10 закончился победой россиянина

Обложка © ТАСС / Zuma / Louis Grasse

Обложка © ТАСС / Zuma / Louis Grasse

На турнире RAF 10 боец Хамзат Чимаев одержал победу над американцем Диллоном Дэнисом после массовой драки. Изначально конфликт спровоцировал сам гость из США, который попытался провести удушающий приём против соперника, за что был дисквалифицирован.

После остановки боя ситуация резко обострилась. Российский спортсмен нанёс удар ногой американцу, после чего на ковёр выбежали члены обеих команд, и началась массовая драка. Несмотря на хаос, победа техническим решением присуждена Чимаеву.

Бой Чимаева и Дэниса завершился массовой потасовкой. Видео © Х / Fox Nation

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Ранее сообщалось, что поединок по борьбе между Хамзатом Чимаевым и Диллоном Дэнисом на турнире RAF в Сент-Луисе закончился массовой дракой: Дэниса дисквалифицировали за удушающий приём, после чего Чимаев пнул соперника, что спровоцировало его команду, и на ковёр выбежали представители обоих бойцов.

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Анастасия Никонорова
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