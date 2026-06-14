Борцовский поединок Чимаева и Дэниса завершился пинком и массовой потасовкой

Схватка по правилам борьбы с участием российского бойца смешанных единоборств Хамзата Чимаева и американца Диллона Дэниса на турнире Real American Freestyle (RAF) в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершилась массовой потасовкой.

Инцидент произошёл после того, как Дэнис был дисквалифицирован за попытку проведения удушающего приёма. После остановки схватки недовольный поведением оппонента Чимаев пнул соперника, что вызвало резкую реакцию со стороны его команды. После на ковёр выбежали представители обоих бойцов.