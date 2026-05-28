Борца Исаева лишили серебра чемпионата России из-за мата

Греко-римский борец Турпал-Али Исаев лишён серебряной медали чемпионата России и отстранён от турнира за использование ненормативной лексики. Об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы России.

Решение о наказании спортсмена принято по итогам разбирательства на национальном первенстве. Исаев выступал в весовой категории до 72 килограммов. После пересмотра результатов турнирная таблица была скорректирована. Победителем соревнований стал Рабил Аскеров. Серебряная награда перешла к Гарика Гюлумяну, который ранее числился бронзовым призёром. Бронзовые позиции заняли Камиль Ахметвалеев и Гаджимурад Байтуллаев, поднявшись в итоговом протоколе после изменений.

Чемпионат России по греко-римской борьбе проходит в Суздале.

