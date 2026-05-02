Одну из самых сексуальных спортсменок мира дисквалифицировали на 20 месяцев

Бронзовый призер парижской Олимпиады-2024 в прыжках с шестом Алиша Ньюман попалась на нарушении антидопинговых правил. Канадскую спортсменку наказали длительной дисквалификацией на 20 месяцев. Вердикт вынес независимый орган Athletics Integrity Unit (AIU).

Срок отстранения начался 3 декабря 2025 года, вернуться к соревнованиям Ньюман она сможет только в августе 2027-го.

Причиной стал вовсе не положительный тест. Легкоатлетка нарушила правила предоставления информации о местонахождении, из-за чего её временно отстранили ещё в начале февраля. Теперь последовало окончательное решение.

Санкции оказались жёсткими. Все результаты Ньюман с 23 августа 2025 года аннулировали. Ее лишат медалей, титулов, призовых очков и заработанных гонораров за этот период. Сама спортсменка вину признала полностью и отказалась от права на слушание дела.

Любопытно, что помимо спорта обладательница бронзы известна совсем другим занятием. Она ведёт страницу на платформе OnlyFans, популярной в индустрии контента для взрослых, и регулярно попадает в рейтинги самых сексуальных спортсменок мира.

Оспорить вердикт еще могут заинтересованные стороны, обратившись в Спортивный арбитражный суд.

Алиша Ньюман завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Париже. Также она является победительницей Игр Содружества-2018 и бронзовой медалисткой Панамериканских игр-2019.

Параллельно AIU наказал и другую спортсменку. Чемпионку мира по кроссу из Эфиопии Боне Челюке дисквалифицировали на три года (один из них условно) после обнаружения в ее пробе запрещённых стероидов.