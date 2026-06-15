Гейджи совершил сенсацию года, нанеся Топурии первое поражение на турнире UFC в Белом доме

Испано-грузинский боец смешанных единоборств Илия Топурия проиграл американцу Джастину Гейджи в главном бою турнира UFC White House — Freedom 250, который прошёл в Белом доме.

Бой, на кону которого стоял чемпионский пояс лёгкого веса, завершился техническим нокаутом после четвёртого раунда решением угла испанца. Ещё после третьего раунда врач пытался остановить бой, так как Топурия перестал видеть одним глазом, однако сам боец убедил, что готов продолжать.

Это первое поражение 29-летнего Топурии в карьере при 17 победах. Гейджи одержал 28-ю победу при пяти поражениях. В январе он единогласным решением судей одержал победу над британцем Пэдди Пимблеттом и стал временным чемпионом, а сейчас забрал основной чемпионский пояс лёгкого дивизиона.

Ранее Life.ru рассказывал, что борцовский поединок Хамзата Чимаева и американца Дилона Дэниса на турнире RAF завершился пинком и массовой потасовкой. Инцидент произошёл после того, как Дэнис был дисквалифицирован за попытку проведения удушающего приёма. По итогам поединка победа техническим решением была присуждена Чимаеву.