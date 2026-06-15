Ган нокаутировал Перейру на турнире в Белом доме и стал временным чемпионом UFC

Французский боец Сирил Ган одержал победу над бразильцем Алексом Перейрой и завоевал титул временного чемпиона UFC на турнире UFC White House — Freedom 250, который прошёл в Вашингтоне. Также в этот день 80-летие празднует президент США Дональд Трамп, который присутствует на турнире.

Поединок завершился во втором раунде: Ган отправил соперника в нокаут, после чего рефери немедленно остановил бой.

Эта победа стала для Гана 14-й в карьере в смешанных единоборствах при двух поражениях и одном поединке без результата. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Перейра провёл дебютный бой в тяжёлом весе. На его счету 13 побед и четыре поражения.

Напомним, титулом абсолютного чемпиона в этой весовой владеет британец Том Аспиналл, восстанавливающийся после травмы глаза, полученной в бою с французом.

Всего на Южной лужайке резиденции прямо у президентского дома состоялись семь боёв по правилам UFC.

Помимо турнира в программу вошли ярмарка и выступления артистов, приуроченные ко Дню флага и 250-летию Соединённых Штатов. Однако, как пишут американские СМИ, часть приглашённых звёзд отказалась от участия — они посчитали, что торжество слишком явно превратилось в персональное шоу именинника.