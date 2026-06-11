UFC потратит на проведение турнира у Белого дома более $60 млн

Строительство временной арены для проведения боёв UFC у Белого дома обошлось в сумму не менее 60 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Согласно юридическим документам, на проект были потрачены значительные средства и рабочее время. Финансирование поступило от UFC и связанных с ней организаций. Для реализации этого мероприятия были задействованы семь федеральных ведомств, а также сотни строителей.

Бои UFC запланированы на 14 июня на Южной лужайке Белого дома, что станет первым подобным событием в истории. Мероприятие приурочено к 80-летию президента Дональда Трампа и Дню независимости США. В программе заявлены поединок между Илией Топурией и Джастином Гэтжи, а также шесть других боев. Арена будет рассчитана на 4,5 тысячи зрителей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может выступить с речью в Вашингтоне после отказа артистов участвовать в концертах ко Дню независимости. В 2026 году США отмечают 250-летие независимости. Праздничные концерты в центре Вашингтона планировали провести с 25 июня по 10 июля.