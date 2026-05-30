Трамп может выступить вместо артистов на День независимости США

Президент США Дональд Трамп заявил, что может выступить с речью в Вашингтоне после отказа артистов участвовать в концертах ко Дню независимости. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Я так понимаю, у артистов сдают нервы из-за их предстоящего выступления в среду, поэтому я подумываю привлечь вместо них Главную Звезду Мира... Я поручаю своим представителям изучить возможность проведения митинга (на тему) «Америка вернулась» в среду в Вашингтоне, округ Колумбия, в то же время и в том же месте», — говорится в сообщении.

В 2026 году США отмечают 250-летие независимости. Праздничные концерты в центре Вашингтона планировали провести с 25 июня по 10 июля. Организаторы в среду объявили список артистов, однако вскоре после этого, по данным телеканала CBS, участники начали отказываться от выступлений. На этом фоне Трамп допустил проведение собственного мероприятия в то же время и в том же месте.

Американский лидер также заявил, что его выступления собирают больше зрителей, чем концерты Элвиса Пресли на пике популярности. Других подробностей о возможном митинге он не привёл.

