Раскол в Белом доме: NYT узнала о сомнениях Трампа в своём преемнике

Президент США Дональд Трамп ещё не определился с тем, кого хотел бы видеть своим преемником. При этом он выражает сомнения, что вице-президент Джей Ди Вэнс подходит на эту роль, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Издание утверждает, что Трамп регулярно спрашивает мнение о Вэнсе и госсекретаре Марко Рубио, а в начале мая расспрашивал гостей мероприятия о том, кто из двух был бы лучшим кандидатом. При этом сам хозяин Белого дома «не поддерживает ни одного» из них.

«Трамп, похоже, считает вопрос о своём преемнике нерешённым, что добавляет напряжённости в его отношения с Джей Ди Вэнсом. В недавних беседах с помощниками и союзниками президент… часто вставлял вопрос… есть ли у Вэнса всё необходимое, чтобы дойти до конца? Обычно он сам отвечает на свой вопрос: он не так уж и уверен», — говорится в сообщении.

По информации газеты, американский лидер часто сравнивает работу Вэнса со своими достижениями и упоминает количество отпусков, которые тот взял на посту вице-президента (Трамп, как отмечается, отпуск обычно не берёт). Президент также якобы вспоминает случай прошлой весной, когда Вэнс уронил трофей чемпионата штата Огайо по американскому футболу на Южной лужайке Белого дома.

На встречах Вэнс, по данным издания, часто листает ленту в телефоне и использует соцсети для борьбы с критиками. Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс недавно посоветовала ему сделать перерыв в этом занятии, поскольку такая борьба «ниже его должности». При этом союзники Трампа и Вэнса всё же считают вице-президента лучшей кандидатурой на роль преемника.

«Чтобы получить номинацию на выборах 2028 года, Вэнс должен сохранить хорошие отношения с Трампом», — заключает газета.

Ранее Life.ru писал, что Вэнс оказался в изоляции после отставки главы Национальной разведки Тулси Габбард и даже подумывает отказаться от участия в выборах 2028 года. Вэнс остался единственным «голубем» в кабинете Дональда Трампа, в то время как позиции госсекретаря Марко Рубио усилились.