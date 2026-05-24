Вэнс подумывает отказаться от президентской гонки в 2028 году

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс оказался в изоляции после отставки руководителя Национальной разведки Тулси Габбард. Об этом пишет Daily Mail.

«Джей Ди Вэнс, оставшийся единственным «голубем» в кабинете Дональда Трампа после отставки (Тулси Габбард, — Прим. Life.ru), оказался в ещё большей изоляции, чем когда-либо, и даже подумывает отказаться от участия в президентских выборах 2028 года», — пишет издание.

Издание отмечает усиление позиций госсекретаря Марко Рубио, которого источники называют одним из ключевых участников формирования внешнеполитического курса администрации.

А ранее вице-президент Джей Ди Вэнс сравнил себя с главным героем фильма «Один дома» из-за пустого Белого дома. Так он описал ситуацию во время визита Дональда Трампа в Китай. По словам Вэнса, значительная часть команды американского президента находилась вместе с ним в Пекине. Из-за этого в администрации было непривычно тихо.