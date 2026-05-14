14 мая, 10:49

Вэнс сравнил себя с героем «Один дома» из-за пустого Белого дома

Обложка © DALL-E / Life.ru

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сравнил себя с главным героем фильма «Один дома» из-за пустого Белого дома. Так он описал ситуацию во время визита Дональда Трампа в Китай.

По словам Вэнса, значительная часть команды американского президента сейчас находится вместе с ним в Пекине. Из-за этого в администрации стало непривычно тихо.

«Я захожу в Белый дом — и там никого, мертвая тишина», — сказал Вэнс.

В американскую делегацию, сопровождающую Трампа в Китае, вошли госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент, а также руководители ведущих технологических компаний США.

Визит Трампа в Пекин стал одним из самых заметных внешнеполитических событий последних дней. Переговоры проходят на фоне обсуждения торговых, технологических и стратегических вопросов между США и Китаем.

Шутка Вэнса быстро разошлась в политической повестке: в ней увидели попытку разрядить атмосферу вокруг поездки и показать, насколько масштабной оказалась американская делегация.

Марина Фещенко
