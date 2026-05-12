12 мая, 07:41

Трамп включил двух приближённых в свою «команду мечты»

Трамп назвал Вэнса и Рубио «командой мечты», но публично поддерживать не стал

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai, Phil Mistry, Crush Rush

Президент США Дональд Трамп намекнул на возможный тандем своих соратников в борьбе за Белый дом в 2028 году. Произошло это во время ужина в Розовом саду по случаю Национальной недели полиции.

Обращаясь к гостям, глава Белого дома спросил, кому из двух его подчинённых аудитория симпатизирует больше. Затем он объявил вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио «командой мечты».

При этом хозяин мероприятия тут же оговорился, что не поддерживает никого из них официально ни при каких обстоятельствах, но звучит это «как намёк на кандидата в президенты и кандидата в вице-президенты».

«Спрыгнут как крысы с тонущего корабля»: В команде Трампа наметился раскол из-за провала в Иране

Напомним, Рубио уже безуспешно пытался стать главой государства в 2016 году, но тогда он снял свою кандидатуру в пользу Трампа. Вэнс, хоть и является действующим вице-президентом, ещё ни разу не заявлял о желании баллотироваться в 2028-м. При этом в декабре 2025-го госсекретарь заверил Vanity Fair, что станет «одним из первых, кто поддержит» Джей Ди, если тот решится на кампанию. Пока же оба говорят, что их главная задача — помочь нынешнему хозяину Овального кабинета.

Дарья Денисова
