«Бигмаки под запретом»: Трамп потолстел до 108 кг и приблизился к порогу ожирения

Дональд Трамп набрал лишний вес и встал на порог ожирения. При росте в 190 сантиметров президент США весит 108 килограммов, а индекс массы тела добрался до отметки 29,7, вплотную приблизившись к критической черте в 30 единиц, пишет Associated Press по итогам ежегодного медосмотра политика.

За минувший год глава Белого дома прибавил 6 килограммов. Его личный врач Шон Барбабелла велел срочно урезать рацион, больше двигаться и заняться снижением веса. При этом в отчёте особо подчёркнуто, что и с памятью, и с физической формой у высокопоставленного пациента полный порядок.

Трёхчасовое обследование в госпитале имени Уолтера Рида включало томографию сердца, проверку на онкологию и осмотры у 22 узких специалистов. Сердце, лёгкие и нервная система работают без сбоев. Когнитивный тест глава Белого дома сдал на все 30 баллов из 30. Сам Трамп назвал осмотр идеальным, а врачи заключили, что он полностью готов к исполнению обязанностей. Правда, от любимых бигмаков из McDonald's терапевт ему посоветовал держаться подальше.