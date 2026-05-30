Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 10:05

«Бигмаки под запретом»: Трамп потолстел до 108 кг и приблизился к порогу ожирения

Associated Press: Дональд Трамп набрал вес и оказался на пороге ожирения

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Дональд Трамп набрал лишний вес и встал на порог ожирения. При росте в 190 сантиметров президент США весит 108 килограммов, а индекс массы тела добрался до отметки 29,7, вплотную приблизившись к критической черте в 30 единиц, пишет Associated Press по итогам ежегодного медосмотра политика.

За минувший год глава Белого дома прибавил 6 килограммов. Его личный врач Шон Барбабелла велел срочно урезать рацион, больше двигаться и заняться снижением веса. При этом в отчёте особо подчёркнуто, что и с памятью, и с физической формой у высокопоставленного пациента полный порядок.

Трёхчасовое обследование в госпитале имени Уолтера Рида включало томографию сердца, проверку на онкологию и осмотры у 22 узких специалистов. Сердце, лёгкие и нервная система работают без сбоев. Когнитивный тест глава Белого дома сдал на все 30 баллов из 30. Сам Трамп назвал осмотр идеальным, а врачи заключили, что он полностью готов к исполнению обязанностей. Правда, от любимых бигмаков из McDonald's терапевт ему посоветовал держаться подальше.

«От этого зависит судьба планеты»: Врач-гериатр назвал причину «трупных пятен» на теле Трампа
«От этого зависит судьба планеты»: Врач-гериатр назвал причину «трупных пятен» на теле Трампа

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar