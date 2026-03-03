«От этого зависит судьба планеты»: Врач-гериатр назвал причину «трупных пятен» на теле Трампа

Красное пятно на шее президента США Дональда Трампа, замеченное на последних фотографиях, может быть следствием возрастных изменений кожи и трения о жёсткий воротничок рубашки. Такое объяснение в беседе с Life.ru предложил врач-гериатр Валерий Новосёлов.

«Фотография, конечно, не передаёт полной картины. Перед нами, во-первых, старый человек со старой кожей. Видно, что она истончённая, морщинистая. Соответственно, она уже потеряла коллаген и эластин, у неё нет упругости», — пояснил эксперт.

Такая кожа, которая выполняет защитные функции организма, теряет свои свойства. Она склонна к повреждениям, мацерациям, трещинкам. Вполне возможно, что здесь именно тот случай, когда, например, его белая накрахмаленная рубашка с жёстким воротничком просто натёрла кожу. Валерий Новосёлов Врач-гериатр

Новосёлов не исключил, что подобные повреждения могут быть и на других частях тела. Он напомнил, что Трамп находится в возрасте глубокой инволюции, когда старение затрагивает все органы, включая кожу и мозг. Врач также обратил внимание на образ жизни политика: постоянные перелёты, сухой воздух в самолётах, неправильное питание и самостоятельный приём лекарств — всё это негативно сказывается на организме.

«Но меня, например, больше волнует состояние мозга, поскольку решения принимает не его кожа, а его мозг. Соответственно, от его мозга, от этого куска жира, где-то приблизительно килограмм триста граммов, зависит состояние восьми миллиардов человек на планете, или почти всех людей на планете. Это более важно», — подчеркнул гериатр.

Он отметил, что за последние 10 лет Трамп сильно постарел, добавив, что это вполне закономерный процесс.

«Мы очень сильно зависим от этого старого человека, от его здоровья, от его персональных особенностей старения. И это неприятно», — резюмировал Новосёлов.

Напомним, Трамп привлёк внимание необычными отметинами на теле. На свежих фото с публичного мероприятия на его шее заметили красное пятно неизвестного происхождения. В декабре у него обсуждали синяк на правом запястье и левую руку, густо замазанную тональным кремом, под которым тоже виднелся сине-красный след. Позже Трамп объяснил это пристрастием к таблеткам.