У Трампа заметили странное красное пятно на шее

Президент США Дональд Трамп вновь привлёк внимание необычными отметинами на теле. На свежих фото, сделанных во время публичного появления, на его шее заметно красное пятно неизвестного происхождения.

Красное пятно на шее Трампа. Фото © Х / Globe Eye News

Ранее, в декабре, Трамп уже оказывался в центре обсуждений из-за своего внешнего вида: тогда на его правом запястье был синяк, а левое оказалось густо замазано тональным кремом. На левой руке также виднелся сине-красный след. Позже американский лидер объяснил появление синяков на руках пристрастием к аспирину.

Ранее по соцсетям разлетелись кадры, на которых президент США Дональд Трамп сидит с закрытыми глазами во время переговоров в Овальном кабинете. На снимках республиканец выглядит усталым, временами его глаза кажутся закрытыми, а в другие моменты — едва открытыми. Этот эпизод стал поводом для новых разговоров об эффективности работы американского лидера и его состоянии здоровья.