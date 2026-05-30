Третий медосмотр за год: что известно о состоянии здоровья 79-летнего Трампа

Медицинское обследование президента США Дональда Трампа подтвердило отсутствие каких-либо отклонений. Об этом сообщается в заключении его лечащего врача Шона Барбареллы, опубликованном Белым домом 29 мая.

Проверку организма глава государства прошел 26 мая. Процедура состоялась в военно-медицинском Центре имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона.

Согласно документу, у американского лидера зафиксировано «отличное когнитивное и физическое здоровье». Трамп «полностью подходит для выполнения обязанностей верховного главнокомандующего и главы государства».

В отчёте уточняется, что у пациента хорошо функционируют сердце, лёгкие и нервная система. Общее физическое состояние также оценивается как нормальное. «Его напряжённый график, включающий многочисленные встречи на высшем уровне, публичные выступления и физическую нагрузку, продолжает способствовать его хорошему самочувствию», — говорится в заключении врача.

Сам политик еще 26 мая заявил, что специалисты не обнаружили у него никаких проблем. Нынешняя проверка стала для 79-летнего руководителя уже третьей за последние 13 месяцев.