Трамп заявил об идеальных результатах медосмотра

Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошёл плановое медицинское обследование. О результатах проверки он рассказал в своей социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, осмотр состоялся в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Политик отметил, что врачи не выявили никаких проблем.

«Только что прошёл свой полугодовой медосмотр в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Все показатели в идеальном порядке», — написал глава государства.

Трамп также поблагодарил медиков и сотрудников учреждения за работу. После обследования он отправился обратно в Белый дом.