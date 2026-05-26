26 мая, 20:26

Трамп заявил об идеальных результатах медосмотра

Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошёл плановое медицинское обследование. О результатах проверки он рассказал в своей социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, осмотр состоялся в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Политик отметил, что врачи не выявили никаких проблем.

«Только что прошёл свой полугодовой медосмотр в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Все показатели в идеальном порядке», — написал глава государства.

Трамп также поблагодарил медиков и сотрудников учреждения за работу. После обследования он отправился обратно в Белый дом.

Ранее Трамп хвастался, что физически превосходит бывших президентов США. Однако СМИ сомневаются в его словах: в марте на фото AFP на шее политика заметили красное пятно. В декабре он также привлекал внимание синяком на запястье и тональным кремом на другой руке. Трамп объяснял это пристрастием к аспирину.

Артём Гапоненко
