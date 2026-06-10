Ждать ли звонка из Москвы? Кремль прокомментировал возможный сюрприз к юбилею Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал уточнять, намерен ли российский лидер направить поздравление Дональду Трампу по случаю его приближающегося 80-летия. Пресс-секретарь президента ответил уклончиво на соответствующий вопрос журналистов RTVI.

«Пока много дел по российской повестке дня», — пояснил он, отвечая на запрос о возможных планах главы государства позвонить американскому политику или отправить телеграмму.

Напомним, что юбилей у экс-президента США намечен на 14 июня, ему исполняется 80 лет. Ранее контакты между лидерами по случаю дня рождения случались: например, в прошлый раз политики созванивались, чтобы обсудить двусторонние отношения и международную ситуацию. На данный момент официальных анонсов о подготовке какого-либо послания от российской стороны не поступало.