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10 июня, 06:41

Ждать ли звонка из Москвы? Кремль прокомментировал возможный сюрприз к юбилею Трампа

Песков прояснил ситуацию с планами Путина по поводу дня рождения Трампа

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал уточнять, намерен ли российский лидер направить поздравление Дональду Трампу по случаю его приближающегося 80-летия. Пресс-секретарь президента ответил уклончиво на соответствующий вопрос журналистов RTVI.

«Пока много дел по российской повестке дня», — пояснил он, отвечая на запрос о возможных планах главы государства позвонить американскому политику или отправить телеграмму.

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Напомним, что юбилей у экс-президента США намечен на 14 июня, ему исполняется 80 лет. Ранее контакты между лидерами по случаю дня рождения случались: например, в прошлый раз политики созванивались, чтобы обсудить двусторонние отношения и международную ситуацию. На данный момент официальных анонсов о подготовке какого-либо послания от российской стороны не поступало.

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Оксана Попова
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