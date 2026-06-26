Чемпион мира по боксу Бивол готовится к операции на локте

Российский боксёр Дмитрий Бивол готовится к операции на локте, которая назначена на 4 июля. Спортсмен последний раз выходил на ринг 30 мая, после чего приступил к лечению. О предстоящем хирургическом вмешательстве пишет BoxingScene.

35-летний Бивол также признался, что после восстановления руки он хочет защитить титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO), выступив против британца Каллума Смита. На счету атлета 25 побед и всего одно поражение. В феврале 2025 года Бивол стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе. Позднее он был лишен пояса Всемирного боксёрского совета (WBC).

Ранее чемпион мира в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол признался, что с удовольствием вышел бы на поле в составе петербургского «Зенита». Спортсмен давно болеет за сине-бело-голубых, но к собственным игровым навыкам относится с самоиронией. По словам Бивола, в оборону его лучше не ставить: там он вряд ли был бы надёжен. Боксёр отметил, что во время любительских матчей ему больше всего нравилось играть в полузащите.