Бивол захотел сыграть в матче за «Зенит»

Чемпион мира в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол признался, что с удовольствием вышел бы на поле в составе петербургского «Зенита». О своей футбольной мечте боксёр рассказал в интервью ТАСС перед стартом Петербургского международного экономического форума.

Спортсмен давно болеет за сине-бело-голубых, но к собственным игровым навыкам относится с самоиронией. По словам Бивола, в оборону его лучше не ставить: там он вряд ли был бы надёжен. Боксёр отметил, что во время любительских матчей ему больше всего нравилось играть в полузащите. Эта позиция позволяла подключаться к атакам, помогать партнёрам и при необходимости возвращаться назад.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главная тема форума — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В программу вошли деловые, молодёжные, культурные и спортивные мероприятия, включая традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Недавно Бивол подтвердил свой чемпионский уровень и сохранил пояса WBA и IBF в полутяжёлом весе. В Екатеринбурге российский боксёр победил обязательного претендента по линии IBF Михаиэля Айферта. Поединок прошёл всю дистанцию и завершился после 12 раундов.