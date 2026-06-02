Загитову впервые сняли на видео с новым бойфрендом на встрече с боксёром Биволом

Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову заметили в компании молодого человека, которого пользователи соцсетей считают её возможным возлюбленным. Видео со спортсменкой начало распространяться в интернете.

Загитову заметили с предполагаемым бойфрендом. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ russianboxingfederation

Фигуристка посетила в Екатеринбурге вечер бокса, где Дмитрий Бивол провёл титульный поединок против представителя Германии Михаэля Айферта. После боя Загитова вместе с высоким спутником поздравила российского боксёра с победой.

Поклонники обратили внимание на внешность мужчины и предположили, что это может быть тот самый человек, на плечах которого спортсменка ранее сидела на другом видео. По данным издания Starhit, бойфрендом фигуристки является 26-летний Артём Чечихин — внук главы Росгвардии Виктора Золотова и сын продюсера Юрия Чечихина. Он на кадрах здоровается с Биволом.

Ранее Алина Загитова вновь устроила разборки с Евгенией Медведевой. Олимпийская чемпионка приняла участие в шоу «Русский вызов», где получила от своей давней соперницей минимальные баллы.