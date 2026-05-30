Бивол победил Айферта и сохранил титулы WBA и IBF
Россиянин Дмитрий Бивол отстоял чемпионские пояса WBA и IBF в полутяжёлом весе, победив обязательного претендента по линии Международной боксёрской федерации Михаиэля Айферта. Поединок состоялся в Екатеринбурге и продлился 12 раундов.
В первом раунде немецкий спортсмен оказался в нокдауне после встречного удара Бивола. В дальнейшем бой проходил в невысоком темпе и не был богат на эпизоды. Россиянин после недавно перенесённой операции выглядел готовым к бою, контролировал происходящее на ринге и придерживался осторожной тактики. После завершения встречи все трое судей выставили одинаковый счёт — 120:107 в пользу Бивола.
Напомним, Бивол оказался тяжелее Айферта перед боем за титул IBF в Екатеринбурге. Россиянин показал на весах 79,1 кг, немец — 79,05 кг.
