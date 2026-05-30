Бивол победил Айферта и сохранил титулы WBA и IBF

В первом раунде немецкий спортсмен оказался в нокдауне после встречного удара Бивола. В дальнейшем бой проходил в невысоком темпе и не был богат на эпизоды. Россиянин после недавно перенесённой операции выглядел готовым к бою, контролировал происходящее на ринге и придерживался осторожной тактики. После завершения встречи все трое судей выставили одинаковый счёт — 120:107 в пользу Бивола.