Бивол оказался тяжелее Айферта перед боем за титул IBF в Екатеринбурге

Состоялось взвешивание бышего абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Дмитрия Бивола и его соперника Михаиэля Айферта. Россиянин показал на весах 79,1 кг, немец — 79,05 кг. Об этом сообщает Федерация бокса России.

Поединок за титул чемпиона по версии IBF пройдёт 30 мая в Екатеринбурге. Это будет первый бой для Бивола после операции на спине и победы над Артуром Бетербиевым.

У 35‑летнего Бивола 24 победы и одно поражение; у 28‑летнего Айферта — 13 побед и одно поражение.

Ранее Life.ru сообщал, что российский тяжеловес Александр Волков успешно выступил на турнире UFC 328, который прошёл в Нью-Джерси. В поединке главного карда он победил представителя Доминиканской Республики Вальдо Кортеса-Акосту единогласным решением судей.