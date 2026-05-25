Украинец Усик получил немыслимый гонорар в $100 млн за спорный бой с Верхувеном

Украинец Александр Усик заработал 100 миллионов долларов за поединок с нидердандским спортсменом Рико Верхувеном. Однако бой уже сочли несправедливым, голландский боксёр намерен обжаловать результаты встречи в Гизе. Информацию о доходах украинца публикует издание Panorama.

При этом Верхувен получил за бой только 15 миллионов, что стало для него крупнейшим гонораром за всю карьеру. Оппонент Усика уверен, что рефери подыграли украинцу, остановив поединок, несмотря на то что Верхувен поднялся на ноги и после удара и был готов продолжать встречу.