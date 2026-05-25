25 мая, 09:56

Украинец Усик получил немыслимый гонорар в $100 млн за спорный бой с Верхувеном

Обложка © ТАСС / АР

Украинец Александр Усик заработал 100 миллионов долларов за поединок с нидердандским спортсменом Рико Верхувеном. Однако бой уже сочли несправедливым, голландский боксёр намерен обжаловать результаты встречи в Гизе. Информацию о доходах украинца публикует издание Panorama.

При этом Верхувен получил за бой только 15 миллионов, что стало для него крупнейшим гонораром за всю карьеру. Оппонент Усика уверен, что рефери подыграли украинцу, остановив поединок, несмотря на то что Верхувен поднялся на ноги и после удара и был готов продолжать встречу.

Реванш после реванша: Третий бой Усика и Фьюри возможен только через обязательную «мясорубку» с Джошуа

Напомним, Александр Усик одержал победу техническим нокаутом и сохранил чемпионские пояса WBC, IBF и WBA Super в супертяжёлом весе. Поединок завершили за секунду до конца 11-го раунда. Однако его противник — нидерландский кикбоксёр Рико Верхувен — заявил, что собирается подать апелляцию на результат боксёрского поединка с украинцем. По словам бойца, у его команды возникли вопросы к моменту остановки встречи.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
