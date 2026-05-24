Усик защитил три титула чемпиона мира в поединке с Верхувеном

Боксёр Александр Усик сохранил титулы WBC, IBF и WBA Super в супертяжёлом весе после боя с кикбоксером тяжёлой весовой категории Рико Верхувеном в Египте. Поединок завершился техническим нокаутом в 11-м раунде.

Бой Усика с Верхувеном. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / usykaa

По ходу встречи Верхувен постоянно прессинговал соперника и проводил атаки сериями. Нидерландец контролировал дистанцию за счёт своих габаритов. Украинец прибавил ближе к концовке боя. В десятом раунде Усик начал регулярно доводить удары до цели, а в следующем отправил Верхувена в нокдаун. После продолжения поединка рефери вмешался после ещё одной серии ударов со стороны Усика и остановил встречу за секунду до конца раунда.

Перед остановкой двое судей выставили ничейный счёт — 95:95 и 95:95. Ещё один арбитр зафиксировал преимущество Верхувена — 96:94.

Ранее Александру Усику бросил вызов британский тяжеловес Тайсон Фьюри. «Цыганский король» хочет провести с ним уже третий поединок. Обладатель чемпионских поясов (WBC, WBA, WBO и IBO) согласился на бой. Но между ним и следующим поединком встанет обязательство. Промоутеры требуют, чтобы Фьюри сначала сразился с соотечественником Энтони Джошуа. Только после этого он сможет вновь выйти на ринг против украинца.