Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри вновь бросил вызов украинцу Александру Усику. «Цыганский король» хочет провести с ним уже третий поединок.

Обладатель всех поясов (WBC, WBA, WBO и IBO) ответил согласием. Однако между ними вклинится обязательство.

Дело в том, что промоутеры обязали Фьюри сначала подраться с соотечественником Энтони Джошуа. И только после этого он сможет снова встретиться с непобеждённым украинцем.

Напомним, Усик уже дважды побеждал Джошуа (в 2021 и 2022 годах), а также дважды взял верх над самим Фьюри (в 2024-м и 2025-м).

Ранее Life.ru писал, что мечтающий о кресле Зеленского боксёр Усик сверкнул на обложке Vogue.