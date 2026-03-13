Пока украинские бойцы гниют в окопах, некогда уважаемый в России боксёр Александр Усик, после начала спецоперации заделавшийся в ярые бандеровцы, продолжает наращивать медийную активность на фоне разговоров о выборах президента Незалежной. На этот раз одиозный спортсмен, открыто мечтающий занять кресло Владимира Зеленского, сверкнул на обложке украинской версии журнала Vogue.

Александр Усик на обложке нового номера украинского Vogue. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vogue_ukraine

Редакция издания пишет, что в новом номере именитый боксёр расскажет не только о спорте, но и «любви к стране».

«Результаты помогли достичь мне железной дисциплины», — делится Усик.

Ранее Александр Усик заявил, что собирается идти в президенты. По словам спортсмена, он хочет ещё немного времени уделить рингу, после чего сосредоточиться на государственной работе.