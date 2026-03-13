Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 11:01

Предвыборный ход или просто гламур? Грезящий о власти боксёр Усик появился на обложке Vogue

Мечтающий о кресле Зеленского боксёр Усик сверкнул на обложке Vogue

Александр Усик. Обложка © ТАСС / AP / Frank Augstein

Александр Усик. Обложка © ТАСС / AP / Frank Augstein

Пока украинские бойцы гниют в окопах, некогда уважаемый в России боксёр Александр Усик, после начала спецоперации заделавшийся в ярые бандеровцы, продолжает наращивать медийную активность на фоне разговоров о выборах президента Незалежной. На этот раз одиозный спортсмен, открыто мечтающий занять кресло Владимира Зеленского, сверкнул на обложке украинской версии журнала Vogue.

Александр Усик на обложке нового номера украинского Vogue. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vogue_ukraine

Александр Усик на обложке нового номера украинского Vogue. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vogue_ukraine

Редакция издания пишет, что в новом номере именитый боксёр расскажет не только о спорте, но и «любви к стране».

«Результаты помогли достичь мне железной дисциплины», — делится Усик.

«Троянский конь»: Царёв оценил шансы боксёра Усика сместить шоумена Зеленского
«Троянский конь»: Царёв оценил шансы боксёра Усика сместить шоумена Зеленского

Ранее Александр Усик заявил, что собирается идти в президенты. По словам спортсмена, он хочет ещё немного времени уделить рингу, после чего сосредоточиться на государственной работе.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Александр Усик
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar