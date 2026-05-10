9 мая, 23:31

Боксёр Дюбуа нокаутировал Уордли и вернул титул чемпиона в супертяжёлом весе

Даниэль Дюбуа. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dynamite_daniel_dubois

Британский боксёр Даниэль Дюбуа стал чемпионом мира по версии WBO в супертяжёлом весе, победив соотечественника Фабио Уордли в Манчестере. Поединок завершился техническим нокаутом в 11-м раунде после того, как рефери остановил бой из-за тяжёлого состояния Уордли.

Начало встречи складывалось крайне тяжело для Дюбуа: уже в первом раунде он оказался в нокдауне, а затем снова пропустил тяжёлый удар в третьем. Однако после этого 28-летний боксёр сумел полностью перехватить инициативу и начал методично разбивать соперника.

Во второй половине боя преимущество Дюбуа стало подавляющим. Уордли неоднократно пропускал тяжёлые серии, а врач дважды проверял его состояние из-за повреждений лица. Несмотря на это, бой продолжался до 11-го раунда, когда судья решил вмешаться.

Даниэль Дюбуа. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dynamite_daniel_dubois

Для Дюбуа этот титул стал возвращением на чемпионский олимп после поражения от Александра Усика летом прошлого года. Тогда британец уступил украинцу нокаутом и потерял пояс IBF.

Теперь в активе Дюбуа 23 победы, из которых 22 добыты досрочно, при трёх поражениях. Для Уордли это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Ранее в Токио японец Наоя Иноуэ подтвердил своё звание абсолютного чемпиона мира по боксу в весовой категории до 55,22 кг. Он с лёгкостью одержал победу над соотечественником Дзюнто Накатани, поединок состоял из 12 раундов.

Артём Гапоненко
