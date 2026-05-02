Японец Иноуэ в седьмой раз защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу

В Токио японец Наоя Иноуэ подтвердил своё звание абсолютного чемпиона мира по боксу в весовой категории до 55,22 кг. Он с лёгкостью одержал победу над соотечественником Дзюнто Накатани, поединок состоял из 12 раундов.

Иноуэ уже в восьмой раз защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксёрской организации (WBO), а также в седьмой — пояса Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Абсолютным чемпионом мира спортсмен стал уже седьмой раз подряд.

Японцу 33 года, на свой счёт он записал за свою карьеру 33 победы. У Иноуэ нет ни одного поражения, а соперников он часто отправлял в нокаут. Что касается Накатани, то в свои 28 лет он потерпел первое поражение. Чемпионом он становился в трёх весовых категориях.

Ранее легендарный боксёр Майк Тайсон поделился своим личным рейтингом из пяти выдающихся спортсменов, чьи карьерные успехи он внимательно отслеживает. В этот список вошли бойцы Шакур Стивенсон, Кейшон Дэвис, Наоя Иноуэ и Джермалл Чарло. Тайсон отметил, что с большим удовольствием наблюдает за их поединками.