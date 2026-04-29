Турецкого боксера Калкана отстранили из-за массовой драки после боя с Гороховым

«Турецкий народ должен быть гостеприимным, несмотря ни на что, поэтому мы применим наказание в отношении нашего спортсмена — он не сможет участвовать в боях какое-то время», — заявили в комиссии.

Инцидент произошёл после поединка с российским боксёром Сергеем Гороховым. На кону стоял титул чемпиона мира по версии UBO. Бой завершился победой россиянина. По ходу встречи между сторонами возникало напряжение. После завершения поединка зрители остались недовольны поведением победителя и направились к рингу. Несколько человек прорвались на площадку, после чего началась массовая драка. Участники бросали бутылки и стулья, дрались руками и ногами. Турнир был прерван, победителя официально не объявили. После случившегося начато расследование. Правоохранители намерены изучить записи с камер и видео очевидцев.