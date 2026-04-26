После победы российского боксёра в Турции начался массовый мордобой со стульями

На боксёрском турнире в турецком Трабзоне после победы российского спортсмена Сергея Горохова над местным бойцом Эмирханом Калканом произошла массовая драка с участием зрителей — в сторону ринга летели бутылки и стулья, турнир прервали, победителя официально не объявили. Об этом сообщает портал Karar.

Горохов боксировал за титул чемпиона мира по версии UBO. По ходу боя возникали напряжённые моменты, а недовольная часть публики выразила протест после празднования россиянина. Завершив ликование, он он отправился в угол соперника, чтобы поблагодарить за бой и отдать дань уважения. Менеджер турецкого боксёра подумал, что россиянин идёт поглумиться и грубо оттолкнул его.

Десятки людей выбежали на ринг, началась потасовка. По громкоговорителям призывали толпу успокоиться, но мордобой уже был в самом разгаре.

Начато расследование с изучением видео с камер и телефонов свидетелей. Горохову 36 лет, в 2021 году он стал чемпионом по версии WBC International.

