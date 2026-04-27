Боксёр Горохов вернулся в РФ после массовой драки на турнире в Турции

Российский боксёр Сергей Горохов вернулся из Турции после инцидента на турнире, где после его боя вспыхнула массовая драка. Об этом он рассказал в соцсетях.

«Приехали в Минеральные Воды. После боя и всех событий ещё не спал», — сообщил спортсмен.

Боксёр добавил, что после завершения поединка на его команду напала большая группа людей. По словам спортсмена, они использовали не только руки и ноги, но и подручные предметы, включая стулья.