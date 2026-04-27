Боксёр Горохов вернулся в РФ после массовой драки на турнире в Турции
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ser_gor
Российский боксёр Сергей Горохов вернулся из Турции после инцидента на турнире, где после его боя вспыхнула массовая драка. Об этом он рассказал в соцсетях.
«Приехали в Минеральные Воды. После боя и всех событий ещё не спал», — сообщил спортсмен.
Боксёр добавил, что после завершения поединка на его команду напала большая группа людей. По словам спортсмена, они использовали не только руки и ноги, но и подручные предметы, включая стулья.
Напомним, в Турции после боксёрского поединка с участием российского спортсмена началась массовая драка с бутылками и стульями. Отпраздновав победу, Горохов направился к оппоненту, чтобы проявить уважение и поблагодарить за бой, но угловые подумали, что он собирается злорадствовать.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.