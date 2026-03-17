Майк Тайсон назвал пятёрку величайших боксёров в истории

Легендарный боксер Майк Тайсон поделился своим личным рейтингом из пяти выдающихся спортсменов, чьи карьерные успехи он внимательно отслеживает. В этот список вошли бойцы Шакур Стивенсон, Кейшон Дэвис, Наоя Иноуэ и Джермалл Чарло. Тайсон отметил, что с большим удовольствием наблюдает за их поединками.

«Также не стоит забывать про «мексиканского монстра» Дэвида Бенавидеса», — рассказал Тайсон в беседе с изданием The Ring.

Майк Тайсон вошёл в историю как самый юный абсолютный чемпион мира в своём весе. До этого впечатляющего достижения он уже дважды поднимался на высшую ступень пьедестала юношеских Олимпийских игр.

До этого Майк Тайсон анонсировал новый поединок. Соперником 59-летнего спортсмена станет экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер.