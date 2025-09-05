Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 02:38

Майк Тайсон анонсировал поединок с Мейвезером в 2026 году

Анонс боя Тайсон — Мейвезер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / miketyson

Анонс боя Тайсон — Мейвезер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / miketyson

Легендарный американский боксёр, бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон анонсировал новый поединок. Соперником 59-летнего спортсмена станет экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер.

Подробности о дате и месте проведения боя пока отсутствуют, известно лишь, что он состоится в 2026 году.

Предыдущий поединок Майка Тайсона прошёл в ноябре прошлого года. Его противником выступил блогер и боксёр Джейк Пол, которому судьи отдали победу. Также летом 2024 года Тайсон встретился на ринге с Джоном Готти III, бой закончился без объявления победителя.

В Саудовской Аравии анонсировали возвращение на ринг Цыганского короля Фьюри
В Саудовской Аравии анонсировали возвращение на ринг Цыганского короля Фьюри

Недавно Майк Тайсон озвучил свой список величайших бойцов всех времён. В его топ вошли такие спортсмены, как Джек Демпси, Сонни Листон, Мохаммед Али и Джордж Форман. При этом самым лучшим боксёром в истории он назвал самого себя.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Майк Тайсон
  • Флойд Мейвезер
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar