Майк Тайсон анонсировал поединок с Мейвезером в 2026 году

Легендарный американский боксёр, бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон анонсировал новый поединок. Соперником 59-летнего спортсмена станет экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер.

Подробности о дате и месте проведения боя пока отсутствуют, известно лишь, что он состоится в 2026 году.

Предыдущий поединок Майка Тайсона прошёл в ноябре прошлого года. Его противником выступил блогер и боксёр Джейк Пол, которому судьи отдали победу. Также летом 2024 года Тайсон встретился на ринге с Джоном Готти III, бой закончился без объявления победителя.