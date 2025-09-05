Майк Тайсон анонсировал поединок с Мейвезером в 2026 году
Анонс боя Тайсон — Мейвезер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / miketyson
Легендарный американский боксёр, бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон анонсировал новый поединок. Соперником 59-летнего спортсмена станет экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер.
Подробности о дате и месте проведения боя пока отсутствуют, известно лишь, что он состоится в 2026 году.
Предыдущий поединок Майка Тайсона прошёл в ноябре прошлого года. Его противником выступил блогер и боксёр Джейк Пол, которому судьи отдали победу. Также летом 2024 года Тайсон встретился на ринге с Джоном Готти III, бой закончился без объявления победителя.
Недавно Майк Тайсон озвучил свой список величайших бойцов всех времён. В его топ вошли такие спортсмены, как Джек Демпси, Сонни Листон, Мохаммед Али и Джордж Форман. При этом самым лучшим боксёром в истории он назвал самого себя.