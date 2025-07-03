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3 июля, 00:15

В Саудовской Аравии анонсировали возвращение на ринг Цыганского короля Фьюри

Турки Аль аш-Шейх: Тайсон Фьюри вернётся на ринг в 2026 году

Тайсон Фьюри. Обложка © ТАСС / AP / Frank Augstein

Тайсон Фьюри. Обложка © ТАСС / AP / Frank Augstein

Глава Главного управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх официально объявил о возобновлении карьеры экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри. По словам чиновника, легендарный британский боксёр дал согласие на проведение поединка в Эр-Рияде в 2026 году.

В своём заявлении Аль аш-Шейх образно намекнул на будущего соперника Фьюри, написав, что «Цыганский король вернётся» и что у них «есть кролик, на которого нужно охотиться». Эти слова вызвали оживлённые споры в боксёрском сообществе относительно того, кто может стать следующим оппонентом 36-летнего британца.

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Напомним, что Фьюри завершил карьеру в начале этого года после двух неудачных попыток одолеть украинского чемпиона Александра Усика. Их реванш в Саудовской Аравии завершился единогласным решением судей: все трое арбитров отдали победу Усику со счётом 116-112 после двенадцати напряжённых раундов.

Артём Гапоненко
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