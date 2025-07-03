В Саудовской Аравии анонсировали возвращение на ринг Цыганского короля Фьюри

Глава Главного управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх официально объявил о возобновлении карьеры экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри. По словам чиновника, легендарный британский боксёр дал согласие на проведение поединка в Эр-Рияде в 2026 году.

В своём заявлении Аль аш-Шейх образно намекнул на будущего соперника Фьюри, написав, что «Цыганский король вернётся» и что у них «есть кролик, на которого нужно охотиться». Эти слова вызвали оживлённые споры в боксёрском сообществе относительно того, кто может стать следующим оппонентом 36-летнего британца.