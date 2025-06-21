«Приобщаем к боксу»: Депутат Пирог рассказал о фуроре груши-силомера на ПМЭФ-2025

На ПМЭФ-2025 гостей привлёк интерактивный стенд «130 лет российского бокса». Посетители могли проверить мощь своего хука на специальной груше с высокоточными датчиками и даже стать «профессиональным боксёром»: нейросеть по фото создавала их стилизованное изображение в образе спортсмена. По словам боксёра и депутата Дмитрия Пирога, такая вдохновляющая тренировка бок о бок с чемпионами побуждает многих записываться в секции.

«Очень многие люди, подходя с детьми вот так себя проверить, потом записываются — и даже взрослые. Мы их приобщаем. Тут ведь экономический форум: люди настроены на работу, развлекаться не хотят. Но тут они видят грушу... И вот что самое интересное: после этого люди начинают заниматься спортом регулярно — и молодые родители в том числе», — отметил депутат в беседе с Life.ru.