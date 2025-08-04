Тайсон считает себя и Мохаммеда Али лучшими боксёрами в истории

Легендарный американский боксёр, в прошлом — обладатель звания абсолютного чемпиона мира Майк Тайсон озвучил свой список величайших бойцов всех времён. В почётный перечень вошли такие имена, как Джек Демпси, Сонни Листон, Мохаммед Али и Джордж Форман.

«Листон известен своим поражением, но оно лишь показывает, насколько значима его фигура, ведь оно прославило Мохаммеда Али на годы», — отметил Тайсон во время выступления на YouTube-канале Шакила О'Нила в подкасте The Big Podcast with Shaq.

На вопрос о том, кто же заслужил титул лучшего боксёра в истории, Тайсон без лишней скромности ответил, что это он сам.

58-летний боксёр за свою карьеру выходил на ринг 59 раз. 50 боёв закончились его триумфом, семь раз Тайсон потерпел поражение, а ещё два боя с его участием были признаны несостоявшимися.