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Регион
4 августа, 08:40

Тайсон считает себя и Мохаммеда Али лучшими боксёрами в истории

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / miketyson

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / miketyson

Легендарный американский боксёр, в прошлом — обладатель звания абсолютного чемпиона мира Майк Тайсон озвучил свой список величайших бойцов всех времён. В почётный перечень вошли такие имена, как Джек Демпси, Сонни Листон, Мохаммед Али и Джордж Форман.

«Листон известен своим поражением, но оно лишь показывает, насколько значима его фигура, ведь оно прославило Мохаммеда Али на годы», — отметил Тайсон во время выступления на YouTube-канале Шакила О'Нила в подкасте The Big Podcast with Shaq.

На вопрос о том, кто же заслужил титул лучшего боксёра в истории, Тайсон без лишней скромности ответил, что это он сам.

58-летний боксёр за свою карьеру выходил на ринг 59 раз. 50 боёв закончились его триумфом, семь раз Тайсон потерпел поражение, а ещё два боя с его участием были признаны несостоявшимися.

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Напомним, что последнее поражение супертяжеловес потерпел в ноябре минувшего года. Легенда американского бокса сошёлся в поединке с блогером Джейком Полом. Бой продлился все двенадцать раундов, и победа была присуждена Полу единогласным решением судей. «Отомстить» за Тайсона захотел российский музыкант.

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Ольга Сливченко
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