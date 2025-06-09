Российский музыкант захотел подраться с обидчиком Майка Тайсона

Российский блогер, музыкант и боец MMA Женя Ершов заявил о желании подраться с американским видеоблогером Джейком Полом, который победил легендарного Майка Тайсона. При этом от боя с самим прославленным чемпионов россиянин бы отказался.

«На подготовку к бою с Тайсоном у меня уйдёт года полтора-два. Для такого боя нужно брать время на раскачку. Я бы не вывез. А если бы мне сказали, что через неделю надо выйти с Джейком, то я бы согласился», — сказал Ершов «Газете.ru».

Блогер добавил, что провёл 26 боёв в поп-MMA и ни разу не получил серьёзной травмы. Ершов добавил, что ему нравится заниматься смешанными единоборствами и у него нет переживаний за своё здоровье.