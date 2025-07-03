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Регион
3 июля, 12:31

Цыганский король Фьюри вновь подерётся с украинцем Усиком после двух поражений

Тайсон Фьюри и Александр Усик проведут третий бой 18 апреля 2026 года

Тайсон Фьюри и Александр Усик. Обложка © ТАСС / EPA

Тайсон Фьюри и Александр Усик. Обложка © ТАСС / EPA

Украинский боксёр Александр Усик и британец Тайсон Фьюри договорились о третьем поединке. Об этом Фьюри объявил в своём Instagram*.

Бой в рамках супертяжёлого веса состоится 18 апреля 2026 года на лондонском стадионе «Уэмбли».

«18 апреля 2026 года, стадион «Уэмбли». Трилогия!» – написал Фьюри.

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Напомним, что Фьюри завязал со спортом в начале этого года после двух неудачных попыток одолеть украинца. Второй бой закончился единогласным решением судей: все отдали голоса Усику. Накануне глава Главного управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх официально объявил о возобновлении карьеры экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

Александра Мышляева
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