Цыганский король Фьюри вновь подерётся с украинцем Усиком после двух поражений
Тайсон Фьюри и Александр Усик проведут третий бой 18 апреля 2026 года
Тайсон Фьюри и Александр Усик. Обложка © ТАСС / EPA
Украинский боксёр Александр Усик и британец Тайсон Фьюри договорились о третьем поединке. Об этом Фьюри объявил в своём Instagram*.
Бой в рамках супертяжёлого веса состоится 18 апреля 2026 года на лондонском стадионе «Уэмбли».
«18 апреля 2026 года, стадион «Уэмбли». Трилогия!» – написал Фьюри.
Напомним, что Фьюри завязал со спортом в начале этого года после двух неудачных попыток одолеть украинца. Второй бой закончился единогласным решением судей: все отдали голоса Усику. Накануне глава Главного управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх официально объявил о возобновлении карьеры экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе.
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