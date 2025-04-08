Отказался от пояса: Бивол лишился звания абсолютного чемпиона мира по боксу

Российский спортсмен Дмитрий Бивол лишился звания абсолютного чемпиона мира по боксу в весовой категории до 79,38 килограмма, освободив титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом сообщил журналист Дэн Рафаэл, ссылаясь на письмо спортсмена к организации.

«Я предпочёл бы не обсуждать сам факт информирования WBC о том, что Дмитрий Бивол решил отказаться от своего титула чемпиона WBC в полутяжёлом весе», — написал представитель СМИ в соцсети X.