Отказался от пояса: Бивол лишился звания абсолютного чемпиона мира по боксу
Россиянин Дмитрий Бивол освободил титул чемпиона мира по боксу по версии WBC
Дмитрий Бивол. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bivol_d
Российский спортсмен Дмитрий Бивол лишился звания абсолютного чемпиона мира по боксу в весовой категории до 79,38 килограмма, освободив титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом сообщил журналист Дэн Рафаэл, ссылаясь на письмо спортсмена к организации.
«Я предпочёл бы не обсуждать сам факт информирования WBC о том, что Дмитрий Бивол решил отказаться от своего титула чемпиона WBC в полутяжёлом весе», — написал представитель СМИ в соцсети X.
Бивол, по словам Рафаэла, уведомил WBC, что не намерен защищать титул в поединке против американского боксёра Давида Бенавидеса. Журналист дополнил, что Бивол в октябре собирается провести третий поединок с россиянином Артуром Бетербиевым.
Напомним, что первый бой Бивола и Бетербиева прошёл в октябре 2024 года, тогда Артур одержал победу и нанёс первое поражение в карьере Дмитрия. Реванш стал одним из самых ожидаемых событий в мире бокса, и в феврале Бивол смог взять верх над соперником. Поединок в Саудовской Аравии продлился 12 раундов. Позднее стало известно, что Бетербиев не планирует завершать карьеру после поражения от соперника.