Бивол вместе с фанатами легендарной песней отметил победу над Бетербиевым
Бивол спел «Группу крови» в багажнике авто после победы над Бетербиевым
Российский боксёр Дмитрий Бивол, одержавший победу в бою за титул абсолютного чемпиона мира против Артура Бетербиева, устроил автограф-сессию прямиком в багажнике автомобиля. На фоне играла песня группы «Кино» «Группа крови», которую спортсмен и его поклонники подпевали.
Боксёр Дмитрий Бивол раздаёт автографы после боя в Эр-Рияде. Видео © Telegram / Ушатайка
На видео, опубликованном телеграм-канале «Ушатайка», российский боксёр, сидя в машине, раздаёт поклонникам автографы. На фоне играет песня «Группа крови», которой все присутствующие на импровизированной автограф-сессии дружно подпевают.
Напомним, что первый бой Бивола и Бетербиева состоялся в октябре прошлого года, тогда Артур одержал победу и нанёс первое поражение в карьере Дмитрия. Реванш стал одним из самых ожидаемых событий в мире бокса, и на этот раз Бивол смог взять верх над соперником. Поединок в Саудовской Аравии продлился 12 раундов. Позже стало известно, что Бетербиев не планирует завершать карьеру после поражения от соперника.
Telegram / Ушатайка