Бивол вместе с фанатами легендарной песней отметил победу над Бетербиевым

Российский боксёр Дмитрий Бивол, одержавший победу в бою за титул абсолютного чемпиона мира против Артура Бетербиева, устроил автограф-сессию прямиком в багажнике автомобиля. На фоне играла песня группы «Кино» «Группа крови», которую спортсмен и его поклонники подпевали.