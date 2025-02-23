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Регион
23 февраля, 14:17

Бивол вместе с фанатами легендарной песней отметил победу над Бетербиевым

Бивол спел «Группу крови» в багажнике авто после победы над Бетербиевым

Российский боксёр Дмитрий Бивол, одержавший победу в бою за титул абсолютного чемпиона мира против Артура Бетербиева, устроил автограф-сессию прямиком в багажнике автомобиля. На фоне играла песня группы «Кино» «Группа крови», которую спортсмен и его поклонники подпевали.

Боксёр Дмитрий Бивол раздаёт автографы после боя в Эр-Рияде. Видео © Telegram / Ушатайка

На видео, опубликованном телеграм-канале «Ушатайка», российский боксёр, сидя в машине, раздаёт поклонникам автографы. На фоне играет песня «Группа крови», которой все присутствующие на импровизированной автограф-сессии дружно подпевают.

«Это спорт»: Бивол раскрыл, почему Бетербиев не стал пожимать ему руку после реванша
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Напомним, что первый бой Бивола и Бетербиева состоялся в октябре прошлого года, тогда Артур одержал победу и нанёс первое поражение в карьере Дмитрия. Реванш стал одним из самых ожидаемых событий в мире бокса, и на этот раз Бивол смог взять верх над соперником. Поединок в Саудовской Аравии продлился 12 раундов. Позже стало известно, что Бетербиев не планирует завершать карьеру после поражения от соперника.

Обложка ©

Telegram / Ушатайка

Мария Любицкая
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