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Регион
23 февраля, 08:15

Промоутер Бетербиева высказался о третьем бое с Биволом

Бетербиев не планирует завершать карьеру после поражения в поединке с Биволом

Артур Бетербиев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arturbeterbiev

Артур Бетербиев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arturbeterbiev

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Артур Бетербиев не намерен завершать карьеру после поражения в поединке с Дмитрием Биволом. Об этом сообщил промоутер спортсмена Боб Арум.

«Артур не собирается завершать карьеру. Это не в его стиле. Мы смотрим в перспективу на третий бой», — приводит ТАСС слова Арума.

Добавим, что Бетербиеву 40 лет, в то время как Биволу 34.

Напомним, что первый бой российских боксёров состоялся в октябре 2024 года, тогда Бетербиев одержал победу и нанёс первое поражение в карьере Бивола. Реванш стал одним из самых ожидаемых событий в мире бокса, и на этот раз Бивол смог взять верх над соперником. Поединок в Эр-Рияде продлился все 12 раундов.

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Дарья Нарыкова
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