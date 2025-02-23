Промоутер Бетербиева высказался о третьем бое с Биволом
Бетербиев не планирует завершать карьеру после поражения в поединке с Биволом
Артур Бетербиев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arturbeterbiev
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Артур Бетербиев не намерен завершать карьеру после поражения в поединке с Дмитрием Биволом. Об этом сообщил промоутер спортсмена Боб Арум.
«Артур не собирается завершать карьеру. Это не в его стиле. Мы смотрим в перспективу на третий бой», — приводит ТАСС слова Арума.
Добавим, что Бетербиеву 40 лет, в то время как Биволу 34.
Напомним, что первый бой российских боксёров состоялся в октябре 2024 года, тогда Бетербиев одержал победу и нанёс первое поражение в карьере Бивола. Реванш стал одним из самых ожидаемых событий в мире бокса, и на этот раз Бивол смог взять верх над соперником. Поединок в Эр-Рияде продлился все 12 раундов.