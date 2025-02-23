Промоутер Бетербиева высказался о третьем бое с Биволом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Артур Бетербиев не намерен завершать карьеру после поражения в поединке с Дмитрием Биволом. Об этом сообщил промоутер спортсмена Боб Арум.

«Артур не собирается завершать карьеру. Это не в его стиле. Мы смотрим в перспективу на третий бой», — приводит ТАСС слова Арума.

Добавим, что Бетербиеву 40 лет, в то время как Биволу 34.