Украинский боксёр Усик сбежал с арены перед боем россиян Бивола и Бетербиева

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик не стал присутствовать во время боя между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом в Эр-Рияде. О том, что спортсмен покинул арену, рассказали администраторы мероприятия.

«Александра уже не было на арене во время главного боя. Это его личное дело», — сказал собеседник в разговоре с ТАСС.