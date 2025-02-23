Украинский боксёр Усик сбежал с арены перед боем россиян Бивола и Бетербиева
Украинский боксёр Усик покинул арену перед боем россиян Бивола и Бетербиева
Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик не стал присутствовать во время боя между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом в Эр-Рияде. О том, что спортсмен покинул арену, рассказали администраторы мероприятия.
«Александра уже не было на арене во время главного боя. Это его личное дело», — сказал собеседник в разговоре с ТАСС.
В ночь на воскресенье, 23 февраля, прошёл бой между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, по итогам которого последний был признан абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе. Украинский боксёр присутствовал на арене на протяжении всего турнира и даже вручил пояс временного чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета в супертяжёлом весе Агиту Кабайелу из Германии.
Напомним, первый бой российских боксёров состоялся в октябре 2024 года, тогда Бетербиев одержал победу и нанёс первое поражение в карьере Бивола. Реванш стал одним из самых ожидаемых событий в мире бокса, и на этот раз Бивол смог взять верх над соперником. Кроме того стало известно, что победивший Тайсона Джейк Пол подерётся с братом Логаном 27 марта. Напомним, что в ноябре 2024 года Джейк Пол выступал против легендарного американского супертяжеловеса, бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Майка Тайсона.
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