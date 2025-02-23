Бивол победил Бетербиева в реванше за звание абсолютного чемпиона

23 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на арене Venue Riyadh Season состоялся реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола по решению судей.

Их первый бой состоялся в октябре 2024 года, тогда Бетербиев одержал победу и нанёс первое поражение в карьере Бивола. Реванш стал одним из самых ожидаемых событий в мире бокса, и на этот раз Бивол смог взять верх над соперником.