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Регион
1 февраля, 02:51

Россиянин Гаджимагомедов победил Мчуну на боксёрском турнире IBA в Москве

Табисо Мчуну и Муслим Гаджимагомедов перед боем. Обложка © IBA

Табисо Мчуну и Муслим Гаджимагомедов перед боем. Обложка © IBA

Чемпион мира по версии WBA в бриджервейте Муслим Гаджимагомедов одержал очередную победу на профессиональном ринге и сохранил беспроигрышный статус. Соперником россиянина на турнире IBA Champions Night в Москве стал Табисо Мчуну из ЮАР.

Поединок продлился все десять раундов и завершился единогласным решением судей. Это шестая победа Гаджимагомедова без поражений. После боя россиянин признался, что ему было неудобно боксировать с представителем ЮАР. Однако с первых и до последних секунд наш спортсмен опережал визави в скорости рук и ног.

«Табисо Мчуну не составил мне особого труда. Я способен на большее, хочу объединить пояса. Хочу больше конкурентных боёв», — цитирует его Sport24.

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Тимур Хингеев
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