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29 января, 03:51

Победивший Тайсона Джейк Пол подерётся с братом Логаном 27 марта

Джейк Пол. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jakepaul

Джейк Пол. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jakepaul

Следующий боксёрский поединок блогер Логан Пол проведёт 27 марта 2025 года. Его соперником станет родной брат Джейк Пол.

«Момент, которого вы ждали десять лет... 27 марта», — прокомментировал Логан на странице в Instagram*.

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Напомним, что в ноябре 2024 года Джейк Пол выступал против легендарного американского супертяжеловеса, бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Майка Тайсона. Бой продолжался все 12 раундов и завершился победой Джейка единогласным решением судей.

Логан Пол, в свою очередь, планировал схватку с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором, однако промоушен не разрешил ирландцу выходить на этот поединок. Последний раз Логан выходил на ринг в 2021 году, когда провёл выставочный бой против именитого боксёра Флойда Мейвезера.

*Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

Лия Мурадьян
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