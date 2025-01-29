Победивший Тайсона Джейк Пол подерётся с братом Логаном 27 марта

Следующий боксёрский поединок блогер Логан Пол проведёт 27 марта 2025 года. Его соперником станет родной брат Джейк Пол.

«Момент, которого вы ждали десять лет... 27 марта», — прокомментировал Логан на странице в Instagram*.

Напомним, что в ноябре 2024 года Джейк Пол выступал против легендарного американского супертяжеловеса, бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Майка Тайсона. Бой продолжался все 12 раундов и завершился победой Джейка единогласным решением судей.

Логан Пол, в свою очередь, планировал схватку с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором, однако промоушен не разрешил ирландцу выходить на этот поединок. Последний раз Логан выходил на ринг в 2021 году, когда провёл выставочный бой против именитого боксёра Флойда Мейвезера.