«Это спорт»: Бивол раскрыл, почему Бетербиев не стал пожимать ему руку после реванша

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе боксёр Дмитрий Бивол объяснил, почему после поражения Артур Бетербиев не стал пожимать ему руку. После боя победитель подошёл к сопернику и выразил ему своё уважение.

«После боя я подошёл к нему и сказал: «Артур, я тебя очень уважаю. Когда я был молодой и пришёл в сборную, я брал с тебя пример. Мы пожали руки, он тоже сказал: «Спасибо за бой. Это спорт», — пояснил спортсмен в ходе пресс-конференции после поединка.