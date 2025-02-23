«Это спорт»: Бивол раскрыл, почему Бетербиев не стал пожимать ему руку после реванша
Боксёр Бивол: Бетербиев не стал пожимать руку после реванша из-за третьего боя
Артур Бетербиев (Россия) и Дмитрий Бивол (Россия) (слева направо) во время поединка. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе боксёр Дмитрий Бивол объяснил, почему после поражения Артур Бетербиев не стал пожимать ему руку. После боя победитель подошёл к сопернику и выразил ему своё уважение.
«После боя я подошёл к нему и сказал: «Артур, я тебя очень уважаю. Когда я был молодой и пришёл в сборную, я брал с тебя пример. Мы пожали руки, он тоже сказал: «Спасибо за бой. Это спорт», — пояснил спортсмен в ходе пресс-конференции после поединка.
Затем у боксёров состоялся ещё один диалог. Бетербиев отметил, что не будет пожимать Биволу руку, так как между ними состоится третий бой. По словам победителя реванша, Бетербиев сказал это уважительно, без высокомерия.
Напомним, что первый бой Бивола и Бетербиева состоялся в октябре 2024 года, тогда Артур одержал победу и нанёс первое поражение в карьере Дмитрия. Реванш стал одним из самых ожидаемых событий в мире бокса, и на этот раз Бивол смог взять верх над соперником. Поединок в Эр-Рияде продлился все 12 раундов. Позднее выяснилось, что Бетербиев не планирует завершать карьеру после поражения от соперника.