Бивол и Бетербиев провели битву взглядов перед реваншем в Эр-Рияде
Российские боксёры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев провели битву взглядов перед предстоящим боем, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде.
Бивол и Бетербиев провели битву взглядов перед реваншем. Видео © Х / Top Rank Boxing
Стердаун прошёл спокойно, бойцы посмотрели друг другу в глаза и ожидаемо не стали жать друг другу руки.
В октябре Бетербиев победил Бивола решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе. Бивол заявил, что хочет взять реванш и исправить ошибки прошлого боя. Бетербиев, в свою очередь, отметил, что его цель — защитить свои чемпионские пояса.
Ранее бывший чемпион UFC Конор Макгрегор анонсировал возможное подписание российского бойца Фёдора Емельяненко в лигу по кулачным боям Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC). Ирландец заявил, что организация намерена подписать контракт с россиянином в ближайшее время.
Х / Top Rank Boxing