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Регион
21 февраля, 04:08

Бивол и Бетербиев провели битву взглядов перед реваншем в Эр-Рияде

Российские боксёры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев провели битву взглядов перед предстоящим боем, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде.

Бивол и Бетербиев провели битву взглядов перед реваншем. Видео © Х / Top Rank Boxing

Стердаун прошёл спокойно, бойцы посмотрели друг другу в глаза и ожидаемо не стали жать друг другу руки.

В октябре Бетербиев победил Бивола решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе. Бивол заявил, что хочет взять реванш и исправить ошибки прошлого боя. Бетербиев, в свою очередь, отметил, что его цель — защитить свои чемпионские пояса.

Первый стейрдаун Бивола и Бетербиева перед реваншем продлился полторы минуты
Первый стейрдаун Бивола и Бетербиева перед реваншем продлился полторы минуты

Ранее бывший чемпион UFC Конор Макгрегор анонсировал возможное подписание российского бойца Фёдора Емельяненко в лигу по кулачным боям Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC). Ирландец заявил, что организация намерена подписать контракт с россиянином в ближайшее время.

Обложка ©

Х / Top Rank Boxing

Артём Гапоненко
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