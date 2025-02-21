Бивол и Бетербиев провели битву взглядов перед реваншем в Эр-Рияде

Российские боксёры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев провели битву взглядов перед предстоящим боем, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде.

Бивол и Бетербиев провели битву взглядов перед реваншем. Видео © Х / Top Rank Boxing

Стердаун прошёл спокойно, бойцы посмотрели друг другу в глаза и ожидаемо не стали жать друг другу руки.

В октябре Бетербиев победил Бивола решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе. Бивол заявил, что хочет взять реванш и исправить ошибки прошлого боя. Бетербиев, в свою очередь, отметил, что его цель — защитить свои чемпионские пояса.