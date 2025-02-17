«Фёдор, мы ждём»: Макгрегор позвал Емельяненко в крупнейшую лигу кулачных боев
Конор Макгрегор намекнул на подписание Фёдора Емельяненко в BKFC
Фёдор Емельяненко. Обложка © Х / Bellator MMA
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор анонсировал возможное подписание российского бойца Фёдора Емельяненко в лигу по кулачным боям Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC). На пресс-конференции промоушена он заявил, что организация намерена подписать контракт с россиянином в ближайшее время.
«Возможно, мы сделаем объявление с Фёдором Емельяненко. Привет, Фёдор, мы ждём», — сказал Конор.
Ирландец подчеркнул, что никто не может сказать ничего плохого о чемпионе мира BKFC и посоветовал российскому бойцу принять предложение.
В декабре прошло года Фёдор Емельяненко перенёс операцию на плече. Говорить о его возвращении к боям пока рановато. Последний Император не участвовал в официальных поединках с 4 февраля 2023, когда проиграл Райану Бейдеру.