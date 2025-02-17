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Регион
17 февраля, 05:02

«Фёдор, мы ждём»: Макгрегор позвал Емельяненко в крупнейшую лигу кулачных боев

Конор Макгрегор намекнул на подписание Фёдора Емельяненко в BKFC

Фёдор Емельяненко. Обложка © Х / Bellator MMA

Фёдор Емельяненко. Обложка © Х / Bellator MMA

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор анонсировал возможное подписание российского бойца Фёдора Емельяненко в лигу по кулачным боям Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC). На пресс-конференции промоушена он заявил, что организация намерена подписать контракт с россиянином в ближайшее время.

«Возможно, мы сделаем объявление с Фёдором Емельяненко. Привет, Фёдор, мы ждём», — сказал Конор.

Ирландец подчеркнул, что никто не может сказать ничего плохого о чемпионе мира BKFC и посоветовал российскому бойцу принять предложение.

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В декабре прошло года Фёдор Емельяненко перенёс операцию на плече. Говорить о его возвращении к боям пока рановато. Последний Император не участвовал в официальных поединках с 4 февраля 2023, когда проиграл Райану Бейдеру.

Артём Гапоненко
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