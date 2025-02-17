«Фёдор, мы ждём»: Макгрегор позвал Емельяненко в крупнейшую лигу кулачных боев

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор анонсировал возможное подписание российского бойца Фёдора Емельяненко в лигу по кулачным боям Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC). На пресс-конференции промоушена он заявил, что организация намерена подписать контракт с россиянином в ближайшее время.

«Возможно, мы сделаем объявление с Фёдором Емельяненко. Привет, Фёдор, мы ждём», — сказал Конор.

Ирландец подчеркнул, что никто не может сказать ничего плохого о чемпионе мира BKFC и посоветовал российскому бойцу принять предложение.