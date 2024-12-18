Один из братьев Емельяненко загремел в тюрьму

Старооскольский городской суд в Белгородской области вынес приговор российскому бойцу ММА Ивану Емельяненко, назначив ему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью. Адвокат спортсмена Сергей Карпеев сообщил, что планирует обжаловать решение суда.

«Старооскольский городской суд приговорил Ивана к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Будем обжаловать приговор», — сказал Карпеев «Матч ТВ».

Емельяненко был признан виновным по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса РФ, которая касается «Умышленного причинения тяжкого вреда здоровью». В начале ноября стало известно, что 36-летний спортсмен нанес серьёзные травмы мужчине в ходе уличной ссоры.