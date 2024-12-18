Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 декабря, 16:15

Один из братьев Емельяненко загремел в тюрьму

Иван Емельяненко получил полтора года тюрьмы за драку

Иван Емельяненко. Обложка © ТАСС / Петров Сергей

Иван Емельяненко. Обложка © ТАСС / Петров Сергей

Старооскольский городской суд в Белгородской области вынес приговор российскому бойцу ММА Ивану Емельяненко, назначив ему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью. Адвокат спортсмена Сергей Карпеев сообщил, что планирует обжаловать решение суда.

«Старооскольский городской суд приговорил Ивана к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Будем обжаловать приговор», — сказал Карпеев «Матч ТВ».

Емельяненко был признан виновным по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса РФ, которая касается «Умышленного причинения тяжкого вреда здоровью». В начале ноября стало известно, что 36-летний спортсмен нанес серьёзные травмы мужчине в ходе уличной ссоры.

ММА-боец Александр Емельяненко сообщил, что впервые в жизни устроился на работу
ММА-боец Александр Емельяненко сообщил, что впервые в жизни устроился на работу

Ранее Life.ru сообщал, что бывший боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко перенёс операцию. Его тренер отметил, что хирурги поработали с плечом спортсмена, и сейчас легендарный атлет проходит реабилитацию, поэтому говорить о его возвращении в спорт пока рано.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar